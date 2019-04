Leser über die Europa-Debatte

Zum Debattenbeitrag „Wie lässt sich Europa rehabilitieren, Herr Hacker?“ vom 6. April:

Europa ist fragil, aber gleichzeitig lebendig. Genau das sollten die europäischen Politiker jeder Couleur sich zu eigen machen; es als weiteren Baustein für das Europa der Stabilität, der sozialpolitischen Ausgewogenheit und der substanziellen demokratischen Auseinandersetzung stärken.

Union ja oder nein, das Pro und das Kontra, da stimme ich Hacker unumwunden zu, sind die Sargnägel der Debatten, die Europas populistische Züge stärken. Also das, was seit der Gründung längst überwunden schien, flammte über die Jahre wieder auf, quasi wie der Phönix aus der Asche. Es wäre geradezu fatal, glaubten die Politiker, dass dieser mythische Vogel am Ende seines Lebenszyklus stünde, um zu verbrennen oder zu sterben, damit der verwesende Leib aus seiner Asche wieder neu erstarkt! Wer an diese Fantasterei glaubte, wäre von seinen Sinnen betrogen.

Europa wie es bis heute, oft unter schweren Geburten, gewachsen ist, bleibt ein Wert an sich. Und einen Wert an sich würde selbst ein Ökonom nie in Frage stellen. Im Gegenteil, eine Reduktion der Komplexität, hin zu mehr Nationalstaatlichkeit, würde den Hegemonismus einzelner Länder auf der einen Seite stärken, aber auf der anderen Europa die Zukunft – wir haben keine andere Wahl – im Globalisierungswettbewerb streitig machen. Der Protektionismus bekäme Flügel und würde die Märkte deprimieren, anstatt sie zu stimulieren. Aktuelle Negativ-Beispiele in der Welt sollten zum Nachdenken anregen.

Natürlich, das wissen wir aus der Geschichte, bezweckt der rechtspopulistische Angriff ein Ziel: Rückbau in alte Nationalstaaten, um Politik nach Gusto für erklärte nationalistische Dogmen zu etablieren. Im Gegenteil. Aufbruchstimmung im Sinne der Gründungsväter, der 9. Mai 1950 war die Geburtsstunde der Gemeinsamkeit, beginnend von der Montanunion, über die EG, hin zur EU, wären ausreichend Motivation, sich Sachthemen wie Globalisierung, Einwanderungs- Flüchtlingspolitik und nicht zuletzt Finanz- und Wirtschaftspolitik zuzuwenden.

Eine soziale Konvergenz, unter Berücksichtigung der genannten Parameter, würde zu einer ausgewogenen Sozialpolitik beitragen und nicht zu permanent teuren, oft fruchtlosen Umverteilungen, zulasten der Mittelschicht, mit noch mehr Ungerechtigkeit beitragen; der Teufelskreis würde durchbrochen. Eine wichtige Voraussetzung zur künftigen Stabilisierung Europas.

Parteipolitisches Geplänkel auf dem Rücken der Europäer auszutragen, wäre zudem ein unverantwortliches Vabanquespiel. Europa und deren liberalen Demokraten haben es nicht nötig, sich durch sachfremde Themen einwickeln zu lassen. Sie sind alt genug, hoffentlich weise dazu, sich deshalb Auseinandersetzungen in Sachfragen und den Herausforderungen im bevorstehenden Europa-Wahlkampf zu stellen. (Karl-Heinz Schmehr, Lampertheim)

Wieder einmal ein Artikel, der alle Versäumnisse auf den Punkt bringt. Schengen, eine abgestimmte Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Klimawandel, Demokratisierung des Entscheidungs-, Umsetzungs- und Kontrollapparates, Außenpolitik, Verteidigung: Fehler der Vergangenheit. Doch was ist zu tun, um aus der Sackgasse herauszukommen?

Ich stelle mir vor: ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Als gemeinsame Grundlage für alle Mitglieder: idealerweise die Menschenrechte, demokratische Regeln, soziale Standards sowie Ausgleichszahlungen für Nachzügler der zweiten Kategorie. Dabei sollte unbedingt herausgefunden werden, unter welchen Bedingungen Großbritannien wieder ins Boot geholt werden kann – möglicherweise ist die Bürokratie und die Regelungswut eine der Ursachen für den Brexit.

Die Frage des Autors bleibt im Raume stehen. Müssen wir wirklich warten, bis alle offenen europäischen Fragen durch die Auswirkungen des Klimawandels, einer Völkerwanderung zu den Polen hin, der europäischen Bedeutungslosigkeit im Welt-Machtgefüge obsolet werden? Welche politische Konstellation ist stark und durchsetzungsfähig genug, um Initiativen in diesem Sinne zu ergreifen?

Die Antwort kann nicht in den Kleinstaatsbestrebungen der Rechtspopulisten liegen, sondern in einer globalen Ausrichtung. In Bezug auf die anstehenden Europawahlen bedeutet das: Alleine eine hohe Wahlbeteiligung der Einsichtigen und der von den Auswirkungen am meisten betroffenen Jugend kann hier entscheidende Impulse setzen. (Wilfried Baumgart, Mannheim)

