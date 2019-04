Leser zum Anti-Missbrauchsgipfel der katholischen Kirche

Zum Artikel „Fünf nach Zwölf im Vatikan“ vom 25. Februar:

Das Verhalten des Papstes nebst der ihn umgebenden Kardinäle in der Missbrauchs-Causa ist an Arroganz nicht mehr zu überbieten. Bei den massenhaften Sexualverbrechen der Purpurträger an Schutzbefohlenen geschieht… nichts! Wann gedenkt der Generalbundesanwalt, sich endlich dieser unfassbaren Verbrechen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln anzunehmen? Oder müssen wir uns erneut mit einer Art „Beihilfe durch Unterlassung“ wie in der Dieselaffäre abfinden? Sind vor dem Gesetz nicht alle gleich? Oder sind manche tatsächlich doch gleicher? Das Ganze ist erbärmlich und Öl ins Feuer all jener, die sich angewidert von der Politik abwenden.

Nach der Rede des Papstes ist zu erkennen, dass der Vatikan auch heute noch kein Interesse daran hat, die Vorfälle tatsächlich aufzuklären oder etwas an den Verfahrensweisen im Umgang mit Missbrauchsvorfällen in der Kirche zu ändern. Das angekündigte „Praxishandbuch“ für Bischöfe ist eine ebenso wenig eine konsequente Maßnahme wie die scheinbar leeren Ankündigungen, bei Missbrauchsvorfällen „hart durchzugreifen“.

Konsequent wäre es, einen jeden in der Kirche bekannten Täter direkt an die jeweiligen Staatsanwaltschaften auszuliefern und Anzeige zu erstatten. Konsequent wäre es, die Opfer zu unterstützen und eben nicht den Tätern zu helfen, die Tat zu verschleiern. Die katholische Kirche beziehungsweise der Vatikan hält eisern an dem alten Muster fest, dass sie keiner weltlichen Gerichtsbarkeit unterstehen, sondern eben ihre Machenschaften unter sich klären.

Diese Missbrauchsvorfälle werden mit dem aktuellen Vorgehen des Vatikans leider kein Ende finden. Es ist an der Zeit, die Ursache dieser Missbrauchsvorfälle zu betrachten und zu überlegen, wie verändert werden kann. Hier kommt unter anderem auch das Zölibat mit ins Spiel. Wieso wird Priestern nicht erlaubt, die Freuden der Liebe zu leben? Wieso sollte ein Gott, der Liebe repräsentiert, einen Teil dieser Liebe unter Menschen verbieten?

Es ist doch natürlich und menschlich, ein sexuelles Verlangen zu haben, und gerade das Verbot eines Sexuallebens führt zu nicht ausgelebten Bedürfnissen, welche eben im Verborgen wieder zum Vorschein treten. Hinzu kommt, dass bis heute in der katholischen Kirche nur Männer in führende, kirchliche Ämter gelangen können. Eine in sich logische oder auch aus christlichen Werten resultierende Begründung gibt es nicht. Der Papst verpasst die Chance, wirklich Historisches zu schaffen und die katholische Kirche zu reformieren. Zu groß ist die Angst vor Veränderung. Zu groß ist die Angst, Macht einzubüßen.

Man kann dieser zweitausendjährigen „Extra Ecclesiam nulla Salus“, der Alleinseligmachenden Kirche also, auch nach dieser außergewöhnlichen Konferenz, nicht trauen. Es scheint, als ob immer noch ihre Versprechungen zu Reformen und Abhilfe mehr dem Erbarmen für die Verbrecher in ihren Reihen, den Tätern, als für die Opfer gelten.

Ein Papst, der den Teufel bemüht, um das Verschulden seiner gottgeweihten Kleriker zu kaschieren…? Wie müssen sich die Missbrauchsopfer, die“ Überlebenden“, die Weltgemeinde der „survivors“ fühlen angesichts dieser Wortklauberei aus höchstem katholischen Munde?

Ein Papst, der auf die entsprechenden Verbrechen in der Welt und vor allem in Familien verweist, sitzt im Glashaus und vergisst, dass in der Realität diese Verbrechen mit Gefängnisstrafen und sozialer Ächtung geahndet werden. Wieso übernimmt Franziskus, er allein, nicht die Verantwortung für all das Unerträgliche, Abscheuliche, Verbrecherische und handelt? Er weiß doch, was auf dem Spiel steht.

Leider wurden Menschen in höchstem Maße vom Papst enttäuscht, weil er es unterlassen (oder nur vergessen?) hatte, konkrete Maßnahmen zu initiieren, um auch die allein während seines Pontifikats registrierten Missbrauchsfälle „aufzuarbeiten“.

