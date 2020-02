Leser zum Kohleausstieg

Zum Artikel „Ich erwarte Nachbesserungen“ vom 11. Februar:

Das Kohleausstiegsgesetz muss im Bundestag noch beschlossen werden, aber wesentliche Änderungen an dem Paket sind nicht zu erwarten. Dummerweise gehen die gefundenen Lösungen zu Lasten der Steinkohlekraftwerke in Süddeutschland, die ohne Entschädigungen abgeschaltet werden sollen und damit auch zu Lasten der landeseigenen EnBW und der MVV.

In dem Artikel von Peter Reinhardt werden die negativen Konsequenzen am Beispiel des GKMs in Mannheim dargestellt. Das GKM soll bereits bis 2033, nach der für solche Anlagen sehr kurzen Betriebszeit von 18 Jahren, entschädigungslos stillgelegt werden.

Unklar, wie es weiter geht

Diverse Politiker setzen auf einen zukünftigen Betrieb der Steinkohlekraftwerke mit Gas beziehungsweise auf neue Gaskraftwerke. Konkrete Pläne für den angedachten Umbau auf Gasfeuerung beziehungsweise Neubau von Gaskraftwerken gibt es aber nicht. Die weitere wichtige Frage, ob hierfür überhaupt genügend Gaskapazitäten vorhanden sind, taucht jetzt ebenfalls „unverhofft“ auf und muss leider negativ beantwortet werden. Es ist schon sehr verwunderlich, was die Koalition in Berlin hier vorhat. Sie beschließt den Ausstieg aus einer sicheren Strom- und Energieversorgung, ohne Klarheit zu schaffen, wie es nach dem Ausstieg weitergehen soll.

Danke, Herr Kretschmann, Sie sind ein Realist, jedenfalls in Bezug auf Mannheim. Warum aber kritisieren Sie nicht, dass nur über Stilllegungen von Kraftwerken diskutiert wird und nicht zuerst über den rechtzeitig verfügbaren Ersatz und wie die Wärmeversorgung der Stadt Mannheim erfolgen könnte. Ach ja, das machen ja alles die „Erneuerbaren“. (von Franz Grossmann, Mannheim)

Wie wir aber alle wissen, scheint nachts nicht die Sonne und der Wind schläft öfters mal, besonders im Süden. Für die „Erneuerbaren“ müssen immer konventionelle Kraftwerke im Hintergrund mitlaufen, sonst gehen die Lichter aus. Mit der Abschaltung des AKW Philippsburg wurde bekannt, dass der Süden Deutschlands vom Kernkraftstrom Frankreichs abhängig wird. Unsere Politiker sind offenbar mehr mit der Erfüllung ihrer Ideologischen Träume beschäftigt. Die Versorgung unseres Landes mit zuverlässiger, bezahlbarer Energie, ist ihnen offenbar vollkommen egal. (von Gerhard Bleckmann, Lampertheim)

