Leserbriefe – eine Alternative zur Demo

Leserbriefschreiber sind leidenschaftliche Menschen. Sie wollen ein Thema kommentieren, sich einbringen, zu Diskussionen anregen. „Der Leserbrief ist für mich fast eine Alternative zum Demonstrieren auf der Straße“, sagt Michael Wendling. Er schreibt regelmäßig Leserbriefe an diese Zeitung und war zusammen mit Manfred Fischer und Peter Krebs auf Einladung von Chefredakteur Dirk Lübke und Projektredakteur Stephan Eisner in die Redaktion gekommen. 2045 Leserbriefe sind im vergangenen Jahr bei dieser Zeitung eingegangen – und die drei Leser waren unter den insgesamt 1222 Autoren.

Zum „Warmlaufen“ besuchen die Gäste die abendliche Blattabnahme im Newsroom, dem Herzen der Redaktion. In diesem Großraumbüro sitzen die Blattmacher, die die Nachrichten des Tages in die Zeitung von morgen bringen. Was bis zur Konferenz, die gegen 17 Uhr beginnt, auf den Seiten steht, wird von Chefredaktion und mehreren Redakteuren geprüft – und bei Bedarf werden Veränderungen angeregt.

Im kleinen Kreis erklärt Lübke den Gästen, dass die Redaktion im Schichtbetrieb arbeitet und wie eng das Befüllen der Seiten mit redaktionellem Inhalt, der Druck und die Auslieferung der Zeitung miteinander verzahnt sind. „Gerade über unsere digitalen Kanäle ist es inzwischen natürlich so, dass wir die Nachrichten auch in Echtzeit produzieren“, sagt der Chefredakteur.

Nicht alles wird abgedruckt

„Ich lese nicht gerne, wenn nur gemeckert wird“, stellt Manfred Fischer fest. Das negative Denken in der Gesellschaft halte er nicht aus. Dann setze er sich hin und verfasse seine Briefe. Michael Wendling hätte gerne noch mehr Leserbriefe im Blatt. Bei etwas mehr als 2000 Stück bedeute das ja acht bis neun am Tag. „Nicht alle Briefe werden abgedruckt“, sagt Chefredakteur Lübke dazu. Alle Leserbriefe, die bei dieser Zeitung eingehen, werden von ihm gelesen. Er behält sich vor, sinnwahrend zu kürzen. Anonyme Zuschriften veröffentlicht diese Zeitung ebenso nicht wie solche mit beleidigenden, ehrverletztenden und strafrechtlich bedenklichen Äußerungen. Im Zweifel prüft der Hausjurist die Inhalte. „Kein Text ist heilig“, sagt Lübke, „das gilt für Redakteure genauso wie für Leserbriefschreiber.“

Beitrag zur Meinungsbildung

Doch was animiert die drei Gäste, Leserbriefe zu schreiben? „Ich bilde mir eine Meinung, und wenn die von dem abweicht, was in der Zeitung steht, will ich das nicht nur meiner Frau mitteilen, sondern einen Beitrag zur Meinungsbildung leisten“, sagt Peter Krebs. Die Reaktion auf seine Briefe bestärke ihn darin. „Ich habe sogar schon Anrufe von Leuten bekommen, denen meine Briefe gefallen haben“, betont Krebs.

„Mir geht es nicht um Ruhm und Ehre, ich will Bürgerimpulse setzen“, sagt dagegen Manfred Fischer. Und Michael Wendling will mit seinen Leserbriefen „Missstände zurechtrücken“. Er schreibt eine „Stoffsammlung“ mit der Hand, dann folgt die E-Mail. „Mir geht es um den roten Faden in meinen Texten – und ich versuche, meine Gefühle rüberzubringen“, sagt der 63-Jährige.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019