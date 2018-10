Leugner von Teil der Klimawissenschaft?

Wir wenden uns wiederholt gegen die Propaganda des Weltklimarats, sehr geehrter Herr Dr. Haaf, weil wir aufgrund unserer Ausbildung und langjähriger gewissenhafter Recherche hinter das Lügenmärchen des „menschengemachten“ Klimawandels blicken.

Alle, die sich gegen diese Propaganda und den Mainstream dazu stellen, zeichnen sich durch besonderes Verantwortungsbewusstsein aus. Deshalb recherchieren wir genauestens auf beiden Seiten der Klimawissenschaft und der Energieversorgung. Sie, Herr Dr. Haaf, haben dies bis heute nicht fertig gebracht, denn Ihre Leserbriefe haben seit Jahren keinen neuen Erkenntnisgewinn.

Ich selbst war Anfang September 2018 auf eigene Kosten auf der Klimakonferenz in Porto „Basic Science Of A Changing Climate“, um mich über den aktuellen Kenntnisstand der „messenden“ Klimawissenschaft zu informieren – mein letzter Leserbrief. Dort traf sich die Spitze des Eisbergs von tausenden Klimawissenschaftlern, die sich seit Jahrzehnten mit den natürlichen Ursachen des Klimawandels beschäftigen. Von deren Existenz ahnen Sie noch nicht einmal etwas. Oder wollen Sie diesen Teil der Klimawissenschaft gar leugnen? Sie haben sicher im neuesten Greenpeacemagazin den Beitrag von Graeme Maxton, Ökonom und Generalsekretär des Clubs of Rome, gelesen: „Demokratie ist ein Hindernis, große Veränderungen in kurzer Zeit durchzusetzen . . . in einem Land wie China ginge das schneller!“ Ist für den Klimaschutz eine (Öko-)Diktatur erforderlich, oder ist die Propaganda des menschengemachten Klimawandels Zweckinstrument für politische Machenschaften? Das liegt in der Verantwortung aller Demokraten.

