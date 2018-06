Leugnung des Klimawandels

Anzeige

Zum Leserbrief „Warme Periode“ vom 16. Juni:

Fast alle ernstzunehmenden Wissenschaftler bestätigen, dass der aktuelle Klimawandel vom Menschen verursacht wird durch hemmungslose Freisetzung von Treibhausgasen, hauptsächlich CO2. Dass Universal-Ignoranten wie der amerikanische Präsident das als chinesische Erfindung abtun, ändert nichts an den Tatsachen. Natürlich hat es Klimawandel immer gegeben, aber meist lief er in so langen Zeiträumen ab, dass die Natur sich anpassen konnte, was aktuell offensichtlich nicht der Fall ist. Von denjenigen Klimaveränderungen, die schneller abliefen, ist bekannt, dass sie einen Großteil des Lebens auf der Erde vernichtet haben. Wenn wir es so weit bringen, hat die Menschheit ein gewaltiges Problem. Wie sicher die Kernenergie ist, haben zum Beispiel Tschernobyl und Fukushima gezeigt, manche Menschen haben wohl ein sehr kurzes Gedächtnis.

Verstrahlte Überbleibsel

Wie billig Kernenergie ist, zeigen die vielfach veröffentlichten Zahlen über den aufwendigen Bau von Kernkraftwerken, den noch viel aufwendigeren Abbau der kontaminierten Kraftwerke nach Ablauf ihrer Nutzungszeit und die Lagerung der verstrahlten Überbleibsel. Bis heute gibt es weltweit nicht ein einziges Endlager, in dem der strahlende Abfall für Zehntausende von Jahren sicher gelagert werden kann. Es ist schwer vorstellbar, den Atommüll so unterzubringen, dass Erdbeben und sonstige Naturkatastrophen ihm ebenso wenig anhaben können wie zukünftige Menschengenerationen, die längst vergessen haben, womit ihre Vorfahren da ein paar Jahrzehnte lang ihren unersättlichen Elektrizitätshunger gestillt haben.