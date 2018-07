Man muss froh sein, nicht umgefahren zu werden

Anzeige

Zum Leserbrief von Susanne Scheidweiler vom 11. Juli:

Wie Recht Sie haben, Frau Scheidweiler. Doch scheinen Sie nicht einmal – wie ich – zwischen Hauptbahnhof und Uni in den L-Quadraten zu wohnen, denn da benehmen sich die Radfahrer noch viel rücksichtsloser. Die Bürgersteige, auch in den M-Quadraten, sind mit geparkten Fahrrädern zugestellt, ein Durchkommen mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen ist zeitweise unmöglich – nicht nur am seitlichen Zugang zum Hauptbahnhof.

Die Radfahrer beanspruchen wie selbstverständlich die Bürgersteige als Radwege, auch wenn der gekennzeichnete Radweg auf der Straße daneben verläuft. Als Gehbehinderte muss man froh sein, nicht umgefahren zu werden, so rauschen die Radfahrer von hinten kommend an einem vorbei, ohne mit Klingeln zu warnen. Das ist besonders schlimm von der Haltestelle Universität bergabwärts am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung vorbei.