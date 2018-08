Mangelhafte Luftmessung

Zum Artikel „Mannheim wird Modellstadt“ vom 14. August:

Nun also soll Mannheim mit fünf anderen Städten eine Modellstadt zur Stickoxidverhinderung werden. Mit rund 30 Millionen Euro für die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Leider geht die aktuelle Stadtplanung eher in Richtung Gegenteil.

1. Nach immenser Grünentfernung in der Kernstadt in den letzten Jahren (siehe Veröffentlichung der SOS-Stadtbaum) ist immer noch kein Ende der Grünzerstörung abzusehen. Etliche alte Bäume werden weiterhin wegen Baugenehmigungen bald dem Fallbeil geopfert (B 6, A 5, R 7, Eisstadion, Schafweide ...).

2. Durch die massive Bebauung am Postareal, Glückstein und Eisstadion wird die Frischluftzufuhr vom Rhein und über die Bahngleise für die Innenstadt massiv behindert. Gleichzeitig verspricht man dreist Verbesserung durch den Grünzug Nordost (Bundesgartenschau), obwohl nachweislich durch Gutachten bestätigt wird, dass dadurch keine Frischluft in die Innenstadt kommt.

3. Die Messung der Luft in Mannheim ist mangelhaft, nachdem man eine wichtige Messstation nähe Hauptbahnhof vor Jahren abgebaut hat. Es gibt nur die Messstelle in MA-Nord (im Grünen), sowie am Friedrichsring/U-Schule. Letztere bekommt Luftzufuhr vom offenen Neckarlauf und der unbebauten Nordseite. Die Daten sind nur im Internet verfügbar. Selbst in Ludwigshafen und Mainz gibt es drei Messstellen.

Noch keine Augen geöffnet?

Ich finde, die Innenstadtbewohner haben ein Recht auf seriöse Messungen der Luft zum Beispiel am Hauptbahnhof, Kunststraße, Freßgasse, eben da, wo die Luft „steht“. Und wenn man die zukünftigen Verschlechterungen des Stadtklimas durch Stadtverdichtung (siehe oben) mitbedenkt, umso mehr! Und vor allem: weniger Politik, sondern endlich ernsthafte Maßnahmen. Hat uns der bisherige Hitzesommer immer noch nicht die Augen geöffnet? Übrigens wäre eine Bundesgartenschau in solch einem Sommer sicher katastrophal ausgegangen. So viel zum Thema menschliche Arroganz.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2Mnyq0S

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018