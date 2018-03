Mannheim braucht mehr Messstationen

Anzeige

Zum Artikel „Mannheim will Verbote vermeiden“ vom 1. März:

Ob es in Mannheim zu Fahrverboten kommt? Wohl eher nicht, denn Mannheim hat ja mangels Messstationen wenig Daten aufzuweisen. Will man als interessierter Bürger der Innenstadt die Luftwerte wissen, wendet man sich lieber nach Ludwigshafen.

Dort gibt es drei Stationen und die Daten der dortigen Heinigstraße entsprechen wohl am ehesten denen unserer City. Die Stickoxidwerte in Ludwigshafen sind häufigst über dem Grenzwert. Wie wär’s mit einer Messstation in der Fressgasse, Kunststraße, Bismarckstraße, Dalbergstraße? Oder wenigstens hin und wieder temporäre Vor-Ort-Messungen. Das hätte wirklich etwas von Bürgernähe und Transparenz.