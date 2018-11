Mannheim hat viele schöne Motive

Zum Thema „Leserfotos“:

In Ihrem Leserforum zeigen sie immer so schöne Bilder vom Wasserturm, Rhein, Luisenpark, auf- und untergehende Sonne und so weiter. Die Leser freuen sich darüber und vielleicht erinnern sie sich an schöne Momente an diesen Orten. Aber warum immer die altbewährten Motive? Mannheim hat so wunderschöne Fassadenmalereien! Leider läuft man oft, der Kopf voller Gedanken, gerade so vorbei. Man sollte sich etwas Zeit nehmen, die Malereien anzuschauen und darüber nachzudenken, was wollten uns vielleicht die Künstler mit diesen riesigen Bildern sagen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2018