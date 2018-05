Margot Honecker freut sich

Anzeige

Zum Debatten-Beitrag „Welche Rolle sollte Religion heute spielen, Herr Möller?“ vom 24. Februar:

1922 wurde an der Ludwig-Maximilian-Universität in München ein Lehrstuhl für Rassenhygiene eingerichtet, 1924 in Berlin unter dem Dach der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ein Institut für Rassenhygiene. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war die Vorgängerin der Max-Planck-Gesellschaft und zählte sogar Albert Einstein zu ihren Mitgliedern. Kein akademisches Prekariat also. Beide Einrichtungen, den Lehrstuhl und das Institut, gibt es aber heute so nicht mehr, warum wohl?

Nur zehn Jahre später aber wurden Gesetze erlassen, die dafür sorgten, dass Tausende Richter, Lehrer- und andere Beamtenstellen frei wurden, weil ihren bisherigen Inhabern eine Eigenschaft anhaftete, die sie nach der neuen Rechtslage ungeeignet für ihr Amt erscheinen ließ, ja sogar als Gefahr für die allgemeine Wohlfahrt.