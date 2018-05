Marode Lobdengauhalle

Anzeige

All diese Bemühungen der Bürgermeister wurden jedes mal durch den „sportbegeisterten“ Stadtrat zum scheitern verurteilt. Kürzlich brachte sogar Stadtrat Keller den Vorschlag einer Bürgerbeteiligung an den Kosten ins Spiel. Da fragt man sich, in welcher Welt der Herr lebt. Ladenburg bekommt in den nächsten Jahren einen Zuwachs von etwa 2000 Menschen, da wird die Situation noch dramatischer, zumal die Lobdengauhalle dringend renoviert werden müsste.

Bei den Festtagen des Liederkranz stand in den Toiletten zentimeterhoch das Wasser. In den Umkleidekabinen ist die Geruchsbelästigung unerträglich, bei Regen tropft es von der Decke und so weiter. Nun sollten die Stadt und vor allem der schlafende Stadtrat zügig für Abhilfe sorgen, damit Kleinkinder, Jugendliche und Erwachsene auch künftig sportlich aktiv sein können. Auch dies gehört zu einer funktionierenden Schul- und Sportstadt wie Ladenburg. Man darf auf weitere Ausreden gespannt sein.

