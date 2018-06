Mehr Bewusstsein um Schicksal der Vertriebenen

Anzeige

Weder Gewalt noch Rache

Ich will keinesfalls einem deutschen Revanchismus – also einer Zurückeroberung – das Wort reden. Und ich finde es toll, dass die Sudetendeutschen inzwischen eine Haltung an den Tag legen, dass sie auf Gewalt oder eine Revanche verzichten und außerdem versuchen, immer weiter auf die Tschechen zuzugehen.

Aber Aussöhnung in einem vereinten Europa kann keine Einbahnstraße sein. Da muss meiner Meinung nach mehr auch von tschechischer Seite kommen sieben Jahrzehnte nach dem Krieg. Echte Aussöhnung in einem vereinten Europa kann nur gelingen, wenn sie von beiden betroffenen Seiten gleichermaßen erfolgt.

Robert Schnörr, Mannheim

