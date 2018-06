Anzeige

Zum Artikel „Wie steht es um unsere Verfassung“ vom 24. Mai:

Ihr Redaktionsmitglied Dirk Lübke schrieb: „Manche Menschen wollen ohne Mandat bei vielem mitreden und mitentscheiden, aber nichts verantworten.“ Ist das eine gezielte Provokation oder eine Beleidigung der Intelligenz des Wahlvolkes?

Herr Lübke übersieht anscheinend, dass es inkompetente Politiker gibt, unter deren Entscheidungen alle Bürger leiden. Beispiel gefällig? Gerne: Die Abholzungspläne am Rheindamm werden von „kompetenten Entscheidern“ mit einer läppischen Deutschen Industrie Norm (DIN) begründet. Zur Erinnerung an alle: Eine DIN ist kein Gesetz! Sollen dazu die Bürger schweigen, Herr Lübke? Eindeutig nein: Ich fordere im Sinne von mehr Demokratie wegen (Willy Brandt) noch viel mehr Bürgerentscheide. Zu einer Reform des Grundgesetzes gehört auch die Diskussion über das imperative Mandat, damit unfähige Politiker direkt aus dem Amt gefeuert werden können! Eine Reform in dieser Richtung ist mehr als notwendig!