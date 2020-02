Zum Artikel „Grüne Offensive: Das Klima bestimmt die Tagesordnung“ vom 30. Januar:

Vorab: Super, dass die Verkehrswende nun so im Mittelpunkt der Kommunalpolitik steht. Für die weiteren Verhandlungen hier ein Rechenbeispiel, das anregen möchte, nicht nur den Konsum der Adventssonntage, sondern viel stärker den Alltag der Mannheimer im Blick zu haben.

Parkkosten als Subvention

Für drei Stunden in die Innenstadt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Mit der Straßenbahn: 12,40 Euro. Mit dem Auto: sieben Euro. Ohne Parkkosten: fast umsonst. Selbst, wenn man den Verschleiß einberechnet, bleibt das Auto günstiger – vor allem auch, wenn man die Umweltfolgekosten, wie bislang der Fall, auf die Rechnung der Allgemeinheit draufschlägt.

An dieses Missverhältnis muss die kommunale Verkehrspolitik ran, und zwar zum Beispiel so: Parkkosten deutlich rauf, und den Ertrag direkt als Subvention in den ÖPNV, etwa in Form eines bezahlbaren Familien-Tagestickets. Denkbar wäre vielleicht auch: kleine E-Busse, wendig und mit kurzer Taktung, hop-on-hop-off. Es muss und darf kreativ gedacht werden, um die öffentlichen Nahverkehrsmittel attraktiver und bezahlbarer zu machen. Ansonsten fühlt sich weiterhin für dumm verkauft, wer seine Kinder für ein Vielfaches des monatlichen Vereinsbeitrags mit der Tram zum Sport bringen möchte.

Soziale Spaltung

Wer sich jetzt verständlicherweise sorgt, dass solche und andere Maßnahmen zu sozialen Spaltungen führen könnten: Einfach ist das alles sicher nicht. Aber man darf sich auch in Erinnerung rufen, was im Gegenzug in Aussicht steht: sauberere Luft, weniger Lärm, mehr Platz in der Stadt – mit anderen Worten, so viel mehr Lebensqualität für uns alle.

