Mehr Mut beim neuen Stadteingang

„Uninspiriert, einfallslos und langweilig“ trifft es sicher besser, wenn wir nun auch am repräsentativen Stadteingang Mannheims einen dieser großen Rasterfassadenbauten erhalten, wie sie leider in den letzten beiden Jahrzehnten immer mehr Verbreitung gefunden haben. Wie gewaltige Lochplatten aus dem Baumarkt wirken diese eintönigen Fassaden mit ihren dunklen Fensterlöchern, da helfen auch hochwertige Baumaterialien nicht oder das Zitieren von angeblichen Vorbildern aus den 1920/1930er Jahren.

Endlose Wiederholungen

Doch das kommt dabei heraus, wenn hauptsächlich kommerziell interessierte Projektentwickler den Weg des (vermeintlich) geringsten Risikos wählen, wenn sie so bauen lassen, wie alle anderen auch. An der Architektur ihrer Gebäude sind sie meist sowieso nicht interessiert. Große Architektenfirmen mit vielen angestellten Architekten und leider auch Juroren passen sich diesen Vorstellungen an und heraus kommt architektonische Langeweile, keine „Augenweide“. Warum sind denn die sanierten Altstadtviertel in den großen Städten so beliebt? Weil es dort noch Vielfalt gibt und nicht diese endlosen Wiederholungen von immer gleichen Fensterlöchern.

Ich hätte mir jedenfalls für die Neugestaltung des Mannheimer Stadteingangs mehr Mut gewünscht. Zum Glück sind ja bis zum Baubeginn 2023/24 noch einige Jahre Zeit und damit Gelegenheit, diese Planungen noch zu revidieren.

Horst-Peter Münnichow, Viernheim

