Meist polemisch zu Naidoo

Zum Artikel „Naidoo sucht mit Bohlen den ,Superstar’“ vom 11. Oktober:

Jörg-Peter Klotz, du langweilst! Der geschätzte Musikredakteur JPK kann es nicht lassen, seine Einstellung zu Xavier Naidoos persönlichen Äußerungen zu Politischem, seien diese auch noch so alt, in jeden seiner Texte über den Mannheimer Künstler einzubauen, meist polemisch. Geehrter Herr Klotz, um Missverständnissen vorzubeugen: Ich schätze Ihre Plattenrezensionen und Konzertkritiken sehr. Diese waren mir – bis auf wenige Ausnahmen – wenn nicht dienliche Kaufempfehlungen, Nieten hierbei nie ausgeschlossen, so doch immer Anregungen, mal auf zu horchen ... und zwar Jahrzehnte lang. Was nun aber andererseits ein nicht mehr „normal“ zu nennendes Maß erreicht hat, ist Ihre seit gefühlt ewigen Zeiten andauernde unerträgliche Kritik an den „politischen Wirrungen“ Xavier Naidoos.

Diese bringen Sie repetitiv völlig zusammenhangslos – zuletzt im Kontext, dass der Mannheimer nun mit Bohlen für DSDS zusammenarbeiten wird. Ich verstehe Ihre ursprüngliche Aufgebrachtheit, schätze Ihre Kritik. Leider vermutet man aber, dass Naidoo Ihnen keine Interviews mehr gibt. Ärgert Sie das vielleicht am meisten?

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2yxPqbw

