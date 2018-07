Meistens immense Mehrkosten

Anzeige

Zum Artikel „Kosten steigen um ein Drittel“ vom 11. Juli:

Soll das ein Witz sein? Der 1. April ist doch schon längst vorbei! Mir blieb beim Zeitungslesen während des Frühstücks fast der Bissen Brot im Hals stecken. Wie kann das möglich sein, dass zwischen geplanten und tatsächlichen Kosten ein Mehrbetrag von fast 1,1 Millionen Euro zustande gekommen ist?

Man muss ja fast annehmen, dass vor Einholung der Ausschreibungen nicht korrekt recherchiert wurde in Bezug auf die Gegebenheiten und was der tatsächliche Aufwand ist. Von anderer Seite wurde erst mal den Auftrag in trockene Tücher gebracht, aber dann . . . kommt das dicke Ende. Außerdem plant man für Unvorhergesehenes im Vorhinein schon einen gewissen Prozentsatz ein.