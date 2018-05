Merkelianisches Geschwurbel

Anzeige

Zum Kommentar von Hagen Strauß „Klare Worte“ vom 12. Mai:

Wenn es nicht so zum Heulen wäre, könnte man über den Kommentar von Hagen Strauß herzhaft lachen: Merkel soll also – gemeinsam mit Macron – dafür sorgen, dass sich Europa (Orban? Kaczynski? Kurz? Und wer noch?) emanzipiert und endlich auf seine eigenen Stärken besinnt.

Was haben die Europäer denn bisher getan? Wen soll das beeindrucken? Wer soll das ernst nehmen? Was soll das überhaupt heißen? Das sind keine klaren Worte, zu denen diese Kanzlerin – im Unterschied zum geschmähten Trump – sowieso nicht in der Lage ist, sondern das übliche merkelianische Geschwurbel, das alles und nichts bedeutet.