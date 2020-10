Stallgeruch – Umschreibung für so was wie Peer Group-Feeling. Die CDU hat so was natürlich auch. Und es stinkt mächtig. Man hat zunehmend den Eindruck, dass der Gestank immer weniger von der Leitkuh als von den devoten Ochsen ausgeht.

Die Hühner kommen ja aus dem Lachen nicht heraus, wenn die ARD ihnen die Story vom vertagten Parteitag verschönt.

Da sorgt man sich angeblich vor einem Virus, das die Delegierten der FDP kürzlich aus gleichem Anlass putzmunter überlebten. Darum geht es aber tatsächlich auch gar nicht. Worum es geht, ist die Historiographie der Merkel-CDU.

Die verträgt natürlich keinen Nach-Nachfolger, der die CDU wieder zu einer Partei stylen könnte, die für Wähler diesseits von Links-Links-Mitte-Links wählbar wäre. Das ginge ja gegen das marxistisch inkulturierte Weltbild einer – gottlob – rapide alternden Uckermärker Grazie und ihrer devoten Epigonen.

Die verzweifelte Regie würde lieber den ewigen Prinz „Karneval“ Laschet aus dem Hause der Karolinger oder den wegen Blassheit dringend transfusionsbedürftigen Röttgen dem Wahlvolk zum Fraß vorwerfen.

Letzter Akt der Inszenierung: Siehste, Angela war die Letzte . . . Oder das Letzte? – Eine Merz‘ sche Frischzellentherapie könnte an die Adenauer-CDU der Mitte anknüpfen.

Der ging gern zur Frischzellentherapie auf die Bühler Höhe bei Baden-Baden – besonders im März.

