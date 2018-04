Anzeige

Zur Serie „Erkennen Sie Mannheim“:

Die an und für sich überaus spannende und unterhaltsame Serie (ein großes Lob an den „MM“) erhält durch zum Teil doch recht triviale Erlebnisse, mit denen zwei „Allround-Geister“, die in den Auflösungen permanent in Erscheinung treten, eine Trübung. Den beiden Herren scheint jedoch ein bisweilen „hochexklusives“ Mannheimer Gesamtwissen eigen zu sein. Ihre Allgegenwart an den unterschiedlichsten Lokalitäten unserer Stadt erreicht geradezu metaphysische Präsenz. Wohltuend, dass noch genügend Mitbürger, auch höheren Alters, wesentliche und realistischere Beiträge zu der Bilderserie liefern.