Mir fehlen die Worte

Zum Artikel „Kinder hierzulassen ,zerreißt mir das Herz’“ vom 12. Januar:

Wie unmenschlich ist denn unser Rechtssystem, dass es in einem solchen Fall keine vernünftige Lösung beziehungsweise Auslegung zulässt? Unglaublich, was den Betroffenen selbst und allen anderen beteiligten Personen zugemutet wird. Und wie paradox und unfähig sind denn unsere politischen Vertreter? Sie verteidigen das Vorgehen, anstatt nach Lösungen zu suchen, und diskutieren zur gleichen Zeit parallel, wie der Fachkräftemangel behoben werden und Deutschland attraktiv für arbeitswillige Menschen aus anderen Ländern gemacht werden kann.

Demokratie gefährdet

Zu allem Überfluss kann man dann auch noch zu beiden Themen Artikel in einer Zeitungsausgabe lesen. Als ich dann in dieser Woche gelesen habe, dass seit 30 Jahren an einer Einwanderungslösung gearbeitet wird, fehlen einem schlichtweg die Worte. Solche Vorgänge gefährden das Verständnis für unsere Demokratie und die notwendige Glaubwürdigkeit in unsere Gesetze, Institutionen und handelnden Personen. Michael Lange, Mannheim

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2VTx2nw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019