Mit Fleisch schmeckt’s den meisten besser

Kreaturunfreundliche Welt

Wie soll man übrigens der fleischfressenden Tierwelt die Fleischabstinenz beibringen? Was sagt zum Beispiel der Löwe in Afrika dazu, wenn er die Antilope laufen lassen soll, um deren Rechte zu wahren? Das kriegen wir nie hin. Unsere irdische Welt ist einfach nicht kreaturfreundlich entwickelt und organisiert.

Dieser Beitrag ist so aufschlussreich. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Was wünscht man sich als Tierfreund mehr als mehr Rechte für Tiere, die wir doch in jeder Form ausnutzen. Es fehlt nicht so sehr am Gesetz, vielmehr, wie bereits erwähnt, an der Umsetzung.

