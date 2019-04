Mit gutem Beispiel vorangehen

Zum Artikel „Mehr Schüler als im Vorjahr greifen zur Müllzange“ vom 12. April:

Die neu gestalteten Planken: ein Ort zum Wohlfühlen, Bummeln, respektvolles Miteinander! Prächtig sehen sie aus, endlich ohne das schon gewohnte Bild rot-weißer Absperrungen und sperriger Bagger. Ein großes Hurra und „Hut ab!“, dass dieses Großprojekt mit vereinten Kräften jetzt vollendet und innerhalb der geplanten Zeit gelungen ist.

Welch respektable Leistung der vielen Beteiligten, Planer, Macher, Steineklopfer und Baggerführer, der städtischen Straßenreinigungstrupps und Schienen-Fachleute! Mit vereinten Kräften ist vieles möglich – wie an diesem Ergebnis zu sehen ist.

Nun liegt es an uns, diesen „neuen Schatz“ zu hüten und zu pflegen. Die Stadt unterstützt durch das neue Sauberkeitsprogramm, indem sie Zigarettenstummel- und Müllwegwerfer abmahnen und Verwarnungsgelder verhängen will. Das erfolgt maßvoll – Müll in Stuttgart wegzuwerfen, ist bereits jetzt deutlich teurer als bei uns.

Aber machen wir uns nichts vor: So wohltuend der saubere Anblick jetzt ist, wie lange wird es wohl so aussehen? Jeder kehre vor seiner eigenen Türe. Das gilt auch für die Mannheimer Planken: Wo genügend Menschen mit gutem Vorbild vorangehen und ihren Müll in die Eimer entsorgen, Zigarettenkippen und Kaugummis nicht mehr auf den Pflastersteinen zertreten, kann es uns gelingen. Dazu braucht es unser aller Aufmerksamkeit, auch Dreckfinken zu rügen.

Schlechte Erziehung lässt sich nicht durch Ordnungskräfte ersetzen – aber ein neues Bewusstsein täte uns gut. Nur, wenn wir für saubere Straßen und Plätze selbst eintreten und von den Menschen in unserer eigenen sozialen Umgebung einfordern, wird der aktuelle Erfolg vielleicht bis zur nächsten Reinigungswoche noch sichtbar sein.

Saubere und moderne Stadt

Den gewohnten Anblick „voller Unrat“ können auch die jetzt noch blitzeblanken neuen Planken nicht wettmachen: Ein großer Teil der Mannheimer Innenstadt und der Grünanlagen strotzt immer wieder vor Dreck und Müll. Fühlen wir uns selbst dort wohl?

Liebe Mannheimer: Ein neues Image als saubere und moderne Stadt der Kunst und Kultur fändet auch ihr toll? Dann lasst es uns endlich mit Leben füllen und die Dreckspatzen, die Kaugummis oder Brötchentüten achtlos auf dem Boden fallen lassen, gesellschaftlich abstrafen: Das ist schlichtweg schlechte Erziehung und nicht tolerierbar.

Ich sehe eine große Chance darin, die noch verbleibende Zeit bis zur BuGa klug für unser aller Wohlfühlen in der eigenen Lebenswelt zu nutzen: Wenn wir unsere Gäste irgendwann in einer sauberen Stadt willkommen heißen wollen, müssen wir alle uns am Riemen reißen und unsere Umgebung gemeinsam sauber halten.

Petra Heinemann, Mannheim

