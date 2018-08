Mit Natur in Einklang leben

Anzeige

Zum Artikel „Mit der Gen-Schere ans Gemüse“ vom 24. Juli:

Wie wahr, weit vorangeschritten ist die Wissenschaft in der Genetik. Aber die DNS (Desoxyribonukleinsäure) zu verändern, unabhängig davon, ob es sich hier um pflanzliches, tierisches oder menschliches Erbgut handelt, ist ein Eingriff in kosmische Gesetze, in die natürliche Evolution. Und es wird unweigerlich zu negativen Konsequenzen führen, denn der Mensch entscheidet aus der puren Willkür, aus seinem Ego heraus, was gut beziehungsweise unwert oder scheinbar verbesserungswürdig ist.

Er betreibt Selektion und tritt damit eine unaufhaltsame Lawine los. Ein Samen wird verändert, die Tiere fressen die genveränderte Pflanze und das letzte Glied in der Nahrungskette ist der Mensch, der noch nicht weiß, noch nicht einmal erforscht hat, inwieweit sich die DNS-Veränderung auf das Erbgut in ihm selbst und damit auf seine künftige Nachkommenschaft auswirkt. Etwas tun zu können bedeutet noch lange nicht, dass dessen Umsetzen positiv ist. Er kann beispielsweise eine Atombombe zünden, aber das bedeutet doch nicht, dass dieses keine negativen Auswirkungen hat.