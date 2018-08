Mit Strafen gegen die Vermüllung

Anzeige

Zum Artikel „Die tanzen hier, jede Nacht!“ vom 19. Juli:

Jetzt tanzen die Ratten auf Paradeplatz und Planken und mit Sicherheit auch anderswo in den Quadraten! Eigentlich wundert mich in Mannheim gar nichts mehr, weil es meines Ermessens eine der dreckigsten und verwahrlosesten Städte Deutschlands ist. Man muss mit Strafenkatalog massiv gegen Vermüllung und Verschmutzung vorgehen, denn so kann es gewiss nicht weitergehen. Die letzten zahlungskräftigen Kunden und Passanten werden zunehmend der einst blühenden Rhein-Neckar-Metropole sehr schnell den Rücken kehren.

