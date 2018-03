Monatelanges Schmierentheater

Anzeige

Zum Artikel „SPD sagt Ja zur Groko: Weg frei für neue Regierung“ vom 5. März:

Jetzt wissen wir es genau: Von 463 722 Mitgliedern der SPD haben sich 239 604 für eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei ausgesprochen. Das bedeutet umgekehrt, dass 224 119 Parteimitglieder keine Empfehlung zur Groko ausgesprochen haben. Sie haben entweder mit „Nein“ gestimmt, einen ungültigen Zettel abgegeben oder sind erst gar nicht zur Abstimmung gegangen. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind das 48,3 Prozent, also knapp die Hälfte der Genossen! Aber im Schönreden von Ergebnissen sind die Politiker ja nicht zu schlagen. (Günther Schwarz, Hockenheim)

Nachdem die innere Willensbildung der SPD die Republik genug in Anspruch genommen hat, konnte zur Kanzlerin-Wahl geschritten werden. Die vom Bundespräsident vorzuschlagende Dauerkanzlerin braucht aber eine weitgehend geschlossene Zustimmung der Mitglieder beider Fraktionen, denn so groß ist die Mehrheit der so genannten großen Koalition nun wirklich nicht. Das Gespenst der Neuwahl ist damit vom Tisch, sollte man meinen. Noch ein Wort zur Beteiligung an der Befragung der Genossen. Mit 79 Prozent finde ich das für Parteimitglieder durchaus angemessen. Für rege Beteiligung sorgte wohl auch der von den Jungsozialisten betriebene Wahlkampf, der das Feld nicht den Parteioberen überließ. (Mathias Wagener, Mannheim)