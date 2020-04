Naidoo mit Aussagen ein Täter

Zum Artikel „Naidoo will sich nicht per Wahl am ,Unrechtssystem’ beteiligen“ vom 31. März:

Geht’s noch? Da spendiert der „Mannheimer Morgen“, den ich immer für eine seriöse Zeitung gehalten habe, eine ganze Seite (Titelseite und Seite 23 zusammengenommen), um die kruden politischen Aussagen eines Herrn Naidoo zu verbreiten – mit kritischem Unterton, das ist mir nicht entgangen.

Aber der größte Teil des Artikels im Kultur(!)teil wird darauf verwendet, die Aussagen in Naidoos Interview-Video ausführlich wiederzugeben. Hätte es nicht gereicht, einen Link anzugeben, damit sich interessierte Leser diese Aussagen selber anschauen können?

Interessant ist doch in dem Zusammenhang die Aussage Naidoos über seine Beteiligung bei DSDS, er „habe sich die Reichweite von RTL zunutze gemacht“. Gerade unter diesem Gesichtspunkt ist es bedauerlich, dass der „MM“ ihm jetzt ohne Not seine Reichweite zur Verfügung stellt – und das sogar mit einem ausführlichen Artikel und Kommentar.

Zum Kommentar von Jörg-Peter Klotz, in dem er die These aufstellt, Naidoo werde möglicherweise als „Marionette“ und als „nützlicher Idiot missbraucht“: Naidoo ist in meinen Augen keine Marionette und kein Opfer von Popularität, sondern positioniert sich mit seinen bisherigen Aussagen klar als Täter. Und als solcher sollte er ernstgenommen werden. Noch ein Hinweis zur verwendeten Sprache: Eine Theorie ist laut Wikipedia ein „System wissenschaftlich begründeter Aussagen zur Erklärung bestimmter Tatsachen oder Erscheinungen und der ihnen zugrundeliegenden Gesetzlichkeiten“. Unter diesem Gesichtspunkt Oliver Janich als „Verschwörungstheoretiker“ zu bezeichnen, ist zuviel der Ehre. Bei den oft so genannten Verschwörungstheorien handelt es sich eher um Verschwörungsfantasien.

