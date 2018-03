Nebelkerze zum Umgang mit Umas

Anzeige

Zum Artikel „Harter Kurs gegen Uma“ vom 27. Januar:

Wow, was für ein Durchbruch! Die nicht dem Mannheimer Jugendamt unterstellten Umas (unbegleitete minderjährige Ausländer) sollen an die zuständigen Jugendämter zurückgeführt werden. Das ist die Lösung! Was aber, wenn die betroffenen Jugendlichen schon am nächsten Tag wieder in Mannheim auftauchen? Ein Aufenthaltsverbot werde geprüft, aha ... Und was passiert mit den hier ansässigen Umas, falls sie weiterhin, auch ohne ihre Kumpel von außerhalb, Straftaten begehen?

Auf diese Fragen sind in dem Bericht leider keine Antworten zu finden, insofern halte ich die beschlossene Maßnahme nicht für einen „harten Kurs“, sondern lediglich für eine Nebelkerze. Warum wird nicht endlich eine medizinische Altersbestimmung, wie von Herrn Strobl, wenn auch im unangemessenen Ton empfohlen, durchgeführt?