Neckarstadt ohne Lobby

Zum Artikel „Automaten ersetzen Kassen“ vom 9. März:

Es wird wieder ganz deutlich, dass die Neckarstadt, wider allen gegenteiligen Beteuerungen, weder bei der Spitze der Verwaltung noch im Gemeinderat eine Lobby besitzt. Was nützt die Eröffnung einer zugegebenermaßen gelungenen Institution wie das Marchivum für einen mehr oder weniger elitären interessierten Personenkreis, wenn andererseits Einrichtungen für alle in der Neckarstadt vernachlässigt werden: Siehe die kleine Brücke im Herzogenriedpark, die seit Monaten unpassierbar ist und nicht repariert wird.

Hier wohnt halt eine andere Bürgerschaft als in der Nachbarschaft des Luisenparks, in den immer wieder Millionen zur Erhaltung des Niveaus gesteckt werden und in dem alles sofort in Ordnung gebracht wird. Im Herzogenriedpark werden Blumenrabatten abgebaut und er wird immer trister. Dies ist umso trauriger, als gerade im nahen Umfeld des Parks vier Pflegeheime (Pro Seniore, Maria-Frieden, Ida-Scipio, Centro Verde) angesiedelt sind, deren nicht mehr so mobile Bewohner sich an der Pracht der Blumen erfreuen konnten.