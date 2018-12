Nehmen, was der Markt hergibt

Zum Artikel „Verhandlung über Mieten“ vom 23. November:

Die Klage von Haus und Grund, der Interessenvertreter der Mannheimer Vermieter, dass die Wohnungsbaugesellschaft GBG ihre Wohnungen absichtlich deutlich günstiger anbietet als andere Vermieter, ließ mich vor Mitleid fast zerfließen.

Ja klar vermietet die GBG aufgrund auch ihres sozialen Auftrages günstiger – und das ist im Interesse weniger betuchter Menschen auch gut so. Vermieter nehmen eben, was der Markt hergibt, und viele Menschen geraten dadurch in die Armutsfalle. Bezahlbare Mieten werden zum Glücksfall. Respekt vor Vermietern, die nicht von Gier getrieben sind und von ihren Mietern angemessene Mieten verlangen, wie zum Beispiel mein Vermieter. Allerdings scheinen diese immer seltener zu werden. Hausbesitzer in der Armutsfalle sind wohl seltener.

Während die Mieten nach dem neuen Mannheimer Mietspiegel um 9,4 Prozent in den letzten zwei Jahren gestiegen sind und während der Verband der Grundstückseigentümer in Mannheim trotzdem dagegen klagt, dass die einigermaßen günstigen Mieten der GBG mit in den Mietspiegel miteinfließen, mutet es mittlerweile komisch an, dass es noch keine rege Diskussion im Gemeinderat um das kostbare (Allgemein!)Gut städtischer Grundstücke gibt.

Da müsste die dpa-Meldung aus Wien wie eine Bombe einschlagen: Hier darf bei künftigen Bauprojekten nur noch ein Drittel der Wohnungsnutzfläche frei finanziert werden. Gleichzeitig beschloss der Wiener Landtag eine Nettohöchstmiete von fünf Euro bei den geförderten Wohnungen. Auch wenn auch hier der örtliche Haus- und Grundbesitzerverband kritisiert, das mindere die aktuelle Bautätigkeit – glaubt tatsächlich irgendjemand, deshalb würden die bezahlbaren Wohnungen in Wien etwa nicht entstehen? Von Wien lernen!

