Neuer Asphalt – für Rennstrecken?

Zum Artikel „Unerwarteter öffentlicher Platz“ vom 6. Juni:

Der Meeräckerplatz auf dem Lindenhof war bis vor wenigen Monaten eine triste Asphaltfläche, die die Funktion eines Parkplatzes und Stellfläche für den Wochenmarkt erfüllte. Der Asphalt war so, wie man es eben von einem Parkplatz erwarten kann. Jetzt, nach ungefähr einer Million Investition, ist der Platz wieder eine triste Asphaltfläche, aber mit 1 A-Asphaltdecke, weit besser als für einen Parkplatz erforderlich.

Was hat sich die Stadtverwaltung wohl dabei gedacht? Gut, eine Million ist jetzt nicht so viel Geld – man hätte beispielsweise nur drei bis vier Familien dafür bezahlbaren Wohnraum schaffen können. Bei einem Besuch des Hockenheimrings kam dann die Erkenntnis: Einen solchen Top-Asphalt braucht man nur für eine Rennstrecke. Plant die Verwaltung also hier die erste innerstädtische Kartrennbahn Deutschlands?