Nicht für andere haften

Der Meinung von Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis kann ich mich nur anschließen. Es darf nicht sein, dass deutsche Banken und Sparkassen am Ende für in Schieflage geratene Institute in anderen EU-Ländern haften. Jedes EU-Land sollte die Höhe der Einlagensicherung ihrer Kunden selbst festlegen und entsprechend die hierzu erforderliche Eigenkapitalquote der Institute vorgeben.

Deutschland ist bisher mit den gesetzlich zugesicherten 100 000 Euro pro Sparer ganz gut gefahren. Selbst Beträge weit über diese Summe hinaus sind sicher, wenn beispielsweise ein Geldhaus im Einlagensicherungsfonds deutscher Banken vertreten ist. Aus dieser Sicht ist ein von der EU geplanter grenzüberschreitender Schutz von Spargeldern nicht wünschenswert.