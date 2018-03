Nicht jeder kann das werden, was er will

Anzeige

Zum Leserbrief „Abkehr von Notenfixierung“ vom 24. Februar:

Es gibt eine Welt, und die heißt Utopia. In dieser Welt gibt es keine Konkurrenz, keine Verdrängung, keinen Auf- oder Abstieg, keinen Wettbewerb unter den Lebewesen – egal ob Pflanze, Tier oder Mensch – und jeder kann, wenn die Zeit für ihn reif ist, das werden, was er will.

In Utopia gibt es Schulen, da lernt jeder nur das, was er will und wann er will, denn für seinen Lebensunterhalt muss man nicht arbeiten. In dieser Welt gibt es, ich zitiere: „Flexible(n) Unterricht, in dem die Kinder in ihrem Tempo und mit für sie angepassten Materialien arbeiten und Leistungsüberprüfungen, die nicht für alle Kinder in derselben Form und zum selben Zeitpunkt durchgeführt werden.“