Notbremse vor der Wahl

Zum Thema „Turley“:

Vielen Dank an den „MM“, dass der Artikel zu den 23 Fragen an die MWSP und die interne Mailkorrespondenz der Herren Franke, Judt und Frings nicht am 1. April veröffentlicht wurde. Man hätte es glatt für einen Aprilscherz halten müssen.

Ich habe schon lange nicht mehr so herzlich gelacht, wie beim Lesen dieses Artikels. Auch wenn einem der ernste Hintergrund das Lachen auf den Lippen gefrieren lässt. Wirklich „leid“ tut mir in diesem Zusammenhang der Oberbürgermeister Kurz; der eloquente, geschliffene Vollblutpolitiker und Edel-Sozialdemokrat hat es wahrlich nicht verdient, sich mit „solchen Experten“ herumschlagen zu müssen.

Die Mannheimer Bürgerschaft hat eigentlich auch Besseres verdient. Bleibt nur die Frage, wann der OB die notwendigen personellen Wechsel vornimmt. Zieht er noch vor der Wahl im Mai die Notbremse oder erst, wenn diese mit einer schallenden Ohrfeige für seine Partei ausgegangen ist? (Laura Müller, Mannheim)

Nachdem sowohl Sie, Herr Oberbürgermeister, als auch die Tochtergesellschaft MWSP die beiden Felder vier und fünf des Turley-Geländes zu einem Spottpreis von sechs Millionen Euro an die Tom Bock-Gruppe – ohne jede Aufpreis- oder Wertschöpfungsklausel – veräußert haben, möchte ich Sie höflich um Folgendes bitten: Der daraus resultierende und nicht zustande gekommene Zugewinn – der eigentlich jedem Bürger zugestanden hätte – den möchte ich anteilig (100 Euro) von Ihnen auf mein Konto überwiesen haben. Tom Bock hat das Gelände nämlich für 36 Millionen weiterverkauft. Meine Bankverbindung werde ich ihnen zeitnah zukommen lassen.

P.S.: Wenn ein Unternehmer so wirtschaften würde wie die Stadtverwaltung – ohne Zugewinn – könnte er seinen Laden schließen. (Gunter Engert, Mannheim)

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2IFXFYS

