Nur große Versprechungen

E-Autos starten plötzlich durch? Von wegen! Ist es nicht viel mehr so, dass die Autohersteller und ihre Zulieferer der Nachfrage nach E-Autos nicht mehr hinterherkommen? Vordergründig gibt es große Versprechungen, wird Werbung gemacht, durch Prämien werden finanzielle Anreize gesetzt, kontinuierlich werden neue Modelle vorgestellt. Das Marketing funktioniert. Das vermittelte Bild: Die Autofirmen platzieren sich als modern, umweltbewusst, innovativ und damit zukunftsfähig. Doch in der Realität hapert es an der Umsetzung: Lieferdaten werden mehrmals verschoben – mitunter dauert es bis zu einem Jahr bis der Käufer das Fahrzeug erhält. Und Kunden werden im Ungewissen gelassen, ob sie überhaupt von der Prämie profitieren.

Ist die Frage: Können oder wollen die Autoproduzenten nicht leisten, was sie in der Werbung versprechen? Wäre es nicht erst einmal sinnvoll, den vorhandenen Bedarf, sprich, die eingegangenen Bestellungen zu erfüllen, statt für weitere Modelle zu werben? Dabei habe ich das Gefühl, die erschwinglichen Elektro-Kleinmodelle werden nachrangig mit Batterien ausgestattet. Bevorzugt werden meiner Ansicht nach hochpreisige Elektro-SUVs und teure Limousinen. Dabei sind es doch vor allem die kleinen Stadtflitzer und Kurzstreckenfahrzeuge, bei denen sich „Elektro“ auszahlt.

