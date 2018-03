Nymphen nicht auf Dauer verbannt

Anzeige

Zum Artikel „Notizen für die Kunstfreiheit“ vom 10. März:

Der Autor des Artikels behauptet in seinen Ausführungen, dass das von der Manchester Art Gallery (erklärtermaßen vorübergehend) abgehängte Gemälde „Hylas und die Nymphen“ nun „sein Dasein im Depot . . . fristet“. Bei wenig aufwendiger Online-Recherche hätte Florian Lim herausfinden können, dass das Gemälde Ende Januar abgehängt wurde, am 6. Februar aber wieder an seinen Platz zurückkehrte.

Als Kunstaktion akzeptieren

Der leere Platz im Museum konnte von Besuchern mit Kommentaren ausgefüllt werden. Das Ganze war gedacht als Diskussionsbeitrag über die Zensierung von Kunst im Rahmen der #MeToo-Debatte, wie der Artikel korrekt darstellt. Wobei die in der Bildanalyse hergestellte Beziehung zwischen dem Waterhouse Gemälde und Harry Weinstein und Co. mehr als gequält daher kommt. Aber das ist eine andere Geschichte.