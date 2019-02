Odenwald wird Industriegebiet

Zum Debattenbeitrag „Wie sind Naturschutz und Tourismus in den Alpen zu vereinen, Herr Badura?“ vom 12.1.:

Die Gedanken von Jens Badura zum „Sehnsuchtsort Berge“ betreffen in gleichem Maße Natur und Berge bei uns lokal vor Ort – ob Pfälzerwald oder Odenwald. Diese im Vergleich zur Rheinebene noch weitgehend intakte Natur ist im Odenwald ausgezeichnet als „Unesco-Welterbe“ und bietet durchaus eine „Gegenwelt faszinierender Schönheit“.

Der Odenwald hat sich kaum verändert seit der Zeit, in der diese Landschaft die „Heidelberger Romantik“ entscheidend beeinflusste. Dem ein Ende zu bereiten, hat die hessische Landesregierung nun angekündigt, und sie wird beschließen: Die Umwandlung des Odenwald-Weltnaturerbes in ein Industriegebiet – beherrscht von bis zu 400 Windrädern auf zahlreichen Bergrücken in einer der windschwächsten Region Deutschlands.

Berge ohne Windräder

Zu den Hauptverfechtern dieser Politik gehört Grünen-Chef Anton Hofreiter, dessen Lieblingsgemälde „Berge“ zeigt (ohne Windräder): „Wenn ich hier wandere, fühle ich diese Natur. Erst begegne ich ihr, und dann irgendwann mir selbst.“ Ob Herr Hofreiter zwischen Windrädern wandern möchte – ob eine solche Szenerie von seinem Lieblingskünstler überhaupt gemalt worden wäre –, sei dahingestellt.

„Manchmal findet man erst nach 9600 Kilometer zu sich selbst“ lautet die aktuelle Werbekampagne der Lufthansa mit Abbildung einer ungestörten Idylle. Diese „Sehnsucht nach Schönheit, diese ästhetische Erfahrung, die uns vergegenwärtigt, was es heißt Mensch zu ein“ (Jens Badura) ist bezahlbar geworden: Kerosin ist in Deutschland steuerfrei.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2FB2dOR

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019