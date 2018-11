Zum Artikel „Kampf um Schimpanse Robby“ vom 29. September:

Ich habe noch nie an eine Redaktion geschrieben, aber als ich diesen Bericht gelesen habe, packte mich so eine Wut darüber, was sich diese Menschen eigentlich anmaßen, ohne Herz und Gefühl für Mensch und Tier. Ist diesen Fachidioten nicht klar, falls sie mit ihrer Maßnahme Erfolg haben, dieser Affe nicht mehr lange leben wird?

Ich selbst habe einen wunderbaren Kater, der mich als „Mama“ betrachtet. Ich war mal nur drei Wochen in Kur, als ich nach Hause kam, hat mein Kater nicht mehr gesprochen (gemaunzt). Es dauerte einige Wochen bis „Bonito“ wieder seine Sprache gefunden hatte. Man kann sich vorstellen, wie es in der Zukunft diesen Beiden gehen wird.

