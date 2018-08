Ohne Tüten-Kontrolle

Anzeige

Gegen die angedachte Regelung

Ich bin aber gegen die angedachte Regelung, mich kontrollieren lassen zu müssen, ob ich Hunde-Kot-Tüten eingesteckt habe. Was ist, wenn ich kurz zuvor meine letzte Tüte verbraucht habe? Werde ich dann trotzdem mit einem Bußgeld belegt? Und: Was ist mit dem anderen Abfall, den unsere sorglosen und rücksichtslosen Mitmenschen liegenlassen? Werden in Zukunft Fingerabdrücke der vielen am Feldrand hinterlassenen Pizzakartons, leeren Sekt-, Weinflaschen und Bierdosen entnommen?

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2K8zDTq

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.08.2018