Originalprodukt meist besser

Anzeige

Zum Artikel „Siegeszug der Eigenmarken“ vom 20. Februar:

Die Eigenmarken der großen Konzerne werden in erster Linie nicht deshalb stark gekauft, weil sie gut oder preiswert sind, sondern vor allem deshalb, weil man die Original-Markenartikel in den Regalen des Handels kaum findet!

In allen Supermärkten liegen die Eigenmarken in angenehmer Höhe griffbereit vor dem Käufer. Aber die Originalmarken stehen im untersten Regal, schwer sichtbar und schwer zu greifen. Wenn ein Käufer wenig Zeit hat, greift er natürlich zum erstbesten Paket. Ich empfinde es als ein großes Ärgernis, dass ich mich beinahe auf den Bauch legen muss, wenn ich mein Original-Waschmittel suche. Ganz davon abgesehen, dass diese Präsentier-Politik die Originalhersteller allmählich vollständig vertreibt. Dabei ist das Original in den allermeisten Fällen eben doch besser als das Konzernprodukt.