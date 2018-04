Anzeige

Zum Artikel „Trump soll zum Psychiater“ vom 8. Januar:

Nicht die einzelnen unüberseh- und unüberhörbaren pathologischen Ausfälle eines Donald Trump in seiner neuen Funktion sind Grund für diese Zeilen, nicht einmal deren unglaubliche Summierung. Sie irritieren und machen mich besorgt um diese – meine , unsere – einzige Welt, die wir für alle Mit- und Nachgeschöpfe heute zu gestalten haben.

Auch nicht Erdogans wiederkehrenden Entrückungen aus der uns gemeinsamen Realität – oder seine ebenso willkürlichen Rückkehrversuche zu uns veranlassen mich zu diesem Weckruf. All dies – und die Liste jüngerer abstruser öffentlicher Devianzen könnte jeder, selbst der unaufmerksamste Zeitgenosse, mit Blick in die größere und kleinere Welt (AfD etc.) beliebig fortsetzen – all dies veranlasst uns zu tieferem Grübeln: schlimme Zeit! Wir erleben die Pathologisierung unserer Welt und sind erschrocken.