Pauschale Meinungen zu Gott

Anzeige

Doch diese persönlichen Glaubensinhalte oder geltend gemachten Erfahrungen sind nie Gegenstand einer kritischen Untersuchung oder Stellungnahme, sondern die allgemeinen und offen zutage liegenden Aspekte und Folgen. In über 100 Jahren hat sich in diesem Zwiespalt nichts geändert.

Kritik wird einfach ausgeblendet

Ich verweise deshalb einfach auf ein Zitat des französischen Philosophen und Glaubensforschers Ernest Renan (aus: Die Apostel) aus den 1880er Jahren: „Religiöse Streitigkeiten sind immer, ohne dass man es weiß oder will, unaufrichtig. Es handelt sich für sie nicht darum, mit Unabhängigkeit zu diskutieren, mit Ängstlichkeit zu suchen; es handelt sich darum, eine Lehre zu verteidigen, zu beweisen, dass der anders Meinende ein Ignorant oder ein unaufrichtiger Mensch sei. Verleumdung, Unsinn, Begriffs- und Schriftenfälschung, triumphierende Äußerungen über Dinge, die der Gegner nicht behauptet hat, Siegesjubel ob der Irrtümer, die er nicht begangen hat – nichts scheint denen illoyal, die da glauben, das Interesse der absoluten Wahrheit in den Händen zu haben.“

Wer Philipp Möller Hass oder grundsätzliche Feindschaft gegen Religion und das Christentum unterstellt, ist offenbar gar nicht gewillt, seine Äußerungen verstehen zu wollen. Alle kritischen Aspekte, die man heutzutage gegen Religionen anführen kann, werden einfach ausgeblendet und durch die eigene subjektive Glaubensgewissheit ersetzt. So zeigen auch die Leserbriefe zu diesem Beitrag leider wieder, dass man ohne eine ganz konkrete Abarbeitung der Texte, Botschaften, Lehrsätzen, Geschichten und der Inhalte einer Religion mit einer Aufklärungsarbeit bei vielen Menschen nicht weiterkommt.

Es kommt nicht darauf an, mehr zu glauben, dabei sogar offizielle Glaubensinhalte einfach zu überspielen und oft genug ein gänzlich eigenes Glaubenskonzept zu entwickeln, sondern über alle Aspekte von Religionen mehr zu wissen – egal, was einer für sich selbst glauben will.

Solidarität und Toleranz lernen, die grundlegenden Werte in unserer Demokratie kennen- und verstehenlernen. Wo kann das besser gelingen als in der Schule? Ein verbindlicher Ethik-Unterricht für alle, oder ein neues Schul-Fach – wie in Luxemburg „Leben und Gesellschaft“ – könnte einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir wirklich eine pluralistische Gesellschaft werden.

Dafür brauchen wir engagierte Lehrer, die nicht nur fachlich dafür aus- oder weitergebildet werden, sondern auch mit den Schulklassen Kommunikation und Streitgespräche üben. Das sollten wir voranbringen, statt die Klassen weiter in verschiedene Religionsunterrichte aufzuspalten. Nicht wenige haben als Alternative zum katholischen oder evangelischen Religionsunterricht einfach frei. Alltagsdemokratie braucht junge Menschen, die schon früh ein konstruktives Miteinander und Rücksicht lernen, ihre Werte verteidigen und dennoch Andersdenkende anders sein lassen. Welch eine großartige Chance vergeben wir hier bisher!

Wir sind oft geneigt, erst einmal das Problematische, das Negative in den Vordergrund zu stellen, hierbei wird oft das Positive übersehen. Religion und Kirche beinhaltet eine wirklich gute Chance einer Rückbesinnung für das Eigentliche, für die ganze Trageweite unseres Mensch-Seins. Um Antworten zu finden auf: Woher komme ich? Was mache ich hier? Und wohin gehe ich?

Die Kirchen fangen vieles in dieser Gesellschaft auf, was einer Hilfe bedarf, um so die Not zu lindern. Man denke dabei nur an die vielen karitativen Institutionen wie Heime und Beratungsstellen. Hier betätigen sich viele Haupt- und Ehrenamtliche. Sie sind in Deutschland einer der größten Arbeitgeber, die Menschen Lohn und Brot anzubieten haben. Vielleicht wird das einfach so als ganz normal betrachtet?

In der Kirche mitmachen

Stellen wir uns vor, das gäbe es so alles nicht mehr – wer soll dann dafür einspringen? Und ist das dann überhaupt noch mit dieser Vielzahl an Not von staatlichen und kommunalen Ämtern zu bewältigen? Dabei würden sicherlich auch erhebliche Mehrkosten für den Staat entstehen.

Auch in der Kirche geht es mitunter sehr menschlich zu. Soll man das Ganze nun also vorschnell einfach so abtun? Nur um auf seine Art und Weise herumkritisieren zu wollen? Wer mit seiner Kirche unzufrieden ist, soll sich dort doch einfach zum Mitmachen in entsprechenden Arbeitskreisen miteinfinden, um hier dann wirklich etwas Positives mitgestalten zu können.

Info: Originalbeitrag unter http://bit.ly/2F9kwuB

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018