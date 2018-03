Persönlicher Kontakt leidet

Anzeige

Zum Thema Digitalisierung:

Den alten Wachtmeister auf der Straße, den gibt es nicht mehr. Der Briefträger und der Paketzusteller ist oft ein ganz anderer. An den Kassen der Discounter nur noch das obligatorische „Wünsch ihnen einen schönen Tag“, ohne dabei noch groß aufzublicken, weil in der langen Warteschlange doch schon der Nächste bedient werden muss.

Einkaufen demnächst ganz ohne Kassenpersonal – Bestellung per Internet frei ins Haus. Ferngesteuerte Küchenmaschinen, Heizungen und sonstiges Gerät. Statt Bankpersonal an den Kundenschaltern Automaten in den Vorhallen, die durch Videokameras an der Decke überwacht werden. Statt Glückwunschkarten E-Mails. Und das Ganze scheint so immer munter weiterzugehen – Roboterfiguren in Altersheimen. Autos, die demnächst von Denkautomaten gesteuert werden. Warum nicht auch gleich Roboter, die am Ende unseren Sarg tragen?