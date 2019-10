Pfälzer Nachmittag unvergessen

Zum Thema Luisenpark:

Das war ein Nachmittag, den man in die Rubrik „Daumen hoch“ einreihen könnte. Zwei wunderbare Stunden bescherten uns Christa Krieger und Joachim Schäfer auf der Seebühne im Luisenpark. Besonders Krieger mit ihrem unverwüstlichen Schatz an Liedern, Anekdoten und Gedichten begeisterte uns Publikum zur Musik von Schäfer. Es gab sogar Äpfel und Neuen Wein als Beigabe.

Man sollte solche Mühe der Akteure nicht als selbstverständlich nehmen, daher einen herzlichen Dank an Beide. Dieser Nachmittag wird uns noch lange begleiten. Erinnert sei auch in diesem Zusammenhang an den leider viel zu früh verstorbenen H. P. Willisch, sowie den aus Altersgründen nicht mehr auftretenden Paul Tremmel. Auch sie bereiteten uns viele schöne Pfälzer Nachmittage und sind bis heute nicht vergessen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.10.2019