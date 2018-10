Photovoltaik und Gas kombinieren

Zum Thema Klimawandel:

Seit nahezu vier Jahrzehnten kenne ich die Problematik des Klimawandels und unserer Energieversorgung. Unverständlich bleibt mir die Konzeptionslosigkeit unserer Bundesregierung angesichts einer solch immensen Bedrohung für die gesamte Menschheit. Völlig zurecht weisen Klimaforscher darauf hin, welche Gefahren der Menschheit in Zukunft drohen. Doch in der Politik fehlen die Visionen über eine zukünftige umweltschonende Energieversorgung. Hier möchte ich in der Kürze eines Leserbriefes ein denkbares Szenario vorstellen, das in den Details viele verschiedene Ausprägungen haben kann.

Dieses Szenario geht von einer 100-prozentigen Versorgung Deutschlands mit erneuerbaren Energien aus. In diesem Szenario werden keine Pestizide für Monokulturen mit Energiemais benötigt und auch keine Bäume für Windenergieanlagen gefällt (Stichwort Windkraft im Wald). Wir wollen unsere Energieversorgung ja umweltverträglich und nicht umweltzerstörend gestalten.

Grundsätzlich haben die Erneuerbaren einen großen Nachteil: Sie brauchen viel Fläche. Daher sollten wir uns von dem Gedanken verabschieden, Deutschland mit seiner extremen Bevölkerungsdichte von 232 Einwohnern pro Quadratkilometer (zum Vergleich: Frankreich hat nur 103 Einwohner pro Quadratkilometer) autark mit Energie zu versorgen. Wir beziehen also einen großen Teil unserer erneuerbaren Energie aus dem Ausland, so wie wir das heute mit den konventionellen Energieträgern ja auch tun. Vorstellbar wäre zum Beispiel ein Drittel aus Deutschland, ein Drittel aus dem europäischen Ausland und ein Drittel aus den Wüstenregionen in Nordafrika und dem Nahen Osten. Eine umweltschonende und mittlerweile sehr günstige Energiegewinnung erreicht man mit Photovoltaik. Der hierbei gewonnene Strom kann leider nur in geringen Mengen mittels Batterien gespeichert werden, da dies sonst unerschwinglich teuer wird.

Sehr gute Speichermöglichkeiten haben wir aber, wenn der Strom in Methangas umgewandelt wird. Hierbei können wir unsere sehr gut ausgebaute Gasinfrastruktur weiterhin nutzen. Unsere Gasheizungen können wie bisher einfach weiter betrieben werden. Selbst unsere Autos könnten sauber mit Gas fahren. Und riesige Gasspeicher haben wir auch.

Ein großer Nachteil wäre hierbei allerdings der Umwandlungsverlust von Strom in Gas, der etwa 40 Prozent beträgt. Es sei hierzu noch anzumerken, dass bei gleicher Fläche die Energieausbeute mit Photovoltaik fünf bis zehn Mal größer ist, als beim Anbau von Energiepflanzen wie Mais oder Raps.

Die Kombination von Photovoltaik und Gas wäre also eine Möglichkeit, den Klimawandel effektiv und sauber zu bekämpfen. Diese Umstellung ist natürlich nicht zum Nulltarif zu haben. Aber angesichts der zukünftigen Bedrohungen ist sie viel kostengünstiger als ein „Weiter so“ wie bisher. Und als großer Vorteil kommt noch hinzu: Das alles geht ohne großen Wohlstandsverlust!

