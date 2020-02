Planken ständig verdreckt

Zum Artikel „„Mannheim wieder attraktiv machen“ vom 16. Januar:

Herr Ruppert hat vollkommen recht „Mannheim ist nicht München oder Frankfurt“. Mannheim wird nie eine attraktive Einkaufsstadt, das liegt weder an der Erreichbarkeit noch an der Parksituation. Auch hilft kein kostenloses Park & Ride System und schon gar keine Eisbahn.

Die Planken sind ständig verdreckt und zugeparkt, vormittags herrscht Verkehr wie auf der Autobahn. In München, Frankfurt oder anderen Städten habe ich das noch nie erlebt, wie machen die das eigentlich? Dazu reiht sich in Mannheims Fußgängerzone eine Straßenbahn an die andere. Dass es keinen Spaß mehr macht, in Mannheim zu bummeln, liegt einerseits am Publikum und andererseits am schlechten Warenangebot.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/38sxpee

