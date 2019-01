Planung ist Kokolores

Zum Artikel „Parkplätze für das Kulturhaus“ vom 4. Januar:

Wir hatten doch gerade den 1. Januar (Neujahr) und nicht den 1. April. Zum 1. April passt der Ratschlag der Stadtverwaltung, Parkplätze für Besucher des Kulturhauses praktisch Am Sand anzubieten. Das ist doch eine Riesenentfernung. „Geht es noch?“, fragt man in Käfertal. Die Stadt sollte einen Shuttle für die Fahrt vom Kulturhaus zum Habichtsplatz zur Verfügung stellen, was dann leider auch wieder dasStadtsäckel belasten würde. Summa summarum: Die ganze Planung ist ausgemachter Kokolores, Parkplatzvernichtung nach Art des Rathauses.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2ACFD5g

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019