Platz 4 noch ein Erfolg

Mit der Übertitelung seines Kommentars liegt Herr Meininghaus gar nicht so falsch. Aber was soll ein Verein machen, wenn ihm die Häuptlinge von finanzstärkeren Vereinen weggekauft werden? Oder soll man besser sagen, manche Spieler können den Dollarzeichen in ihren Augen oft nicht widerstehen.

Häuptlinge wie Lewandowski, Hummels oder auch Götze wurden im Zenit ihres Könnens von Konkurrent Bayern München weggelockt. Gündogan und Mkhitaryan zog das Geld nach England und Jungtalent Dembele erzwang fast schon kriminell durch Trainingsverweigerung seinen Abgang nach Barcelona, was sich der BVB aber zurecht mit fürstlichen 145 Millionen Euro entlohnen ließ. Nicht zuletzt der Abgang von Torjäger Aubamayang nach Arsenal.

Dies nur ein kurzer Auszug aus „where is who“. Wozu der BVB noch mit vielen Häuptlingen in der Lage war, zeigte er in den Jahren 2011 und 2012 mit zwei Meistertiteln und einem Pokalsieg. Hinzu kam in dieser Saison auch noch eine lange Verletzungspause von Führungsspieler Reus.