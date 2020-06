Zum Thema Corona:

Ich schreibe diesen Leserbrief als Geschäftsführer der Walter Müller Reise GmbH. Wir sind ein Busunternehmen und in unserem Geschäftsfeld gibt es das schlaueste Coronavirus. Es kann lesen und weiß, in welchem Bundesland wir unterwegs sind. 16 Landesfürsten haben 16 Landesregeln. Der Reisebus im Linienbetrieb darf fahren, als Reisebus nicht. In Bayern, wenn einzelne Gäste buchen ja, mit einer geschlossenen Gruppe aber nicht. In Baden Württemberg erst seit dem 15. Juni wieder, in Hessen schon seit dem 9. Mai. Manchmal mit Maske oder mit Abstand, oder sogar beides.

Virus weiß genau, wo es ist

Wir fahren also 180 Gäste zum Flughafen mit 15 Bussen (Abstand), die dann in einem Flieger nach Mallorca sitzen. Das Virus weiß also ganz genau, ob es in Hessen im Bus mit Klimaanlage sitzt oder in Bayern oder im Flieger nach Malle. Natürlich geht das Virus auch nicht in den Flixbus, der fährt ja als Linienbus nach Berlin. Politischer Amoklauf!

